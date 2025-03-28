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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 27-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 27-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 28 марта, встречей «Страсбург» — «Лион» стартует 27-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 27-го тура Лиги 1 (время — московское)

28 марта, пятница:

22:45. «Страсбург» — «Лион».

29 марта, суббота:

19:00. «Реймс» — «Марсель»;
21:00. «Сент-Этьен» — «ПСЖ»;
23:05. «Монако» — «Ницца».

30 марта, воскресенье:

17:00. «Тулуза» — «Брест»;
19:15. «Анже» — «Ренн»;
19:15. «Осер» — «Монпелье»;
19:15. «Гавр» — «Нант»;
22:45. «Лилль» — «Ланс».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 68 очков за 26 матчей. Второе место занимает «Марсель», заработав 49 очков. На третьей строчке располагается «Монако», у которого 47 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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