Овчинников: ФИФА — не дураки, там знают, что на матчи России народ пойдёт

Известный российский тренер Валерий Овчинников высказался о возможном возвращении российских команд, включая сборные, на международную арену.

«Я верю в скорое возвращение России на международную арену. Представляете территорию России? Сколько было построено современных стадионов! У какой страны в Европе есть столько стадионов, как у нас? Просто нет. Когда в Европе в последний раз что-то строилось? В ФИФА и УЕФА ведь сидят не придурки, они понимают, что после такой паузы от мирового футбола на Россию на международные матчи народ просто повалит.

Люди соскучились по таким играм, а для европейских футбольных чиновников главное — деньги. Вот они и посыпались. Экономически они давно хотят, чтобы мы вернулись, но в плане политики решает только одна страна. Когда им дадут отмашку, они сразу встанут по стойке смирно. Мне кажется, что такую отмашку дадут. Что касается перелётов в Европу, то одно с другим связано. Когда Россию начнут возвращать, сразу же появятся нормальные авиарейсы», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.