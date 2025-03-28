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«Барселона» объявила, что Ольмо пропустит около трёх недель из-за травмы

«Барселона» объявила, что Ольмо пропустит около трёх недель из-за травмы
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«Барселона» на официальном сайте проинформировала о травме полузащитника Даниэля Ольмо, из-за которой он пропустит примерно три недели.

«Проведённые сегодня утром тесты показали, что у игрока первой команды Дани Ольмо миофасциальная травма седалищного нерва в приводящей мышце правой ноги. Время восстановления составит примерно три недели», — сказано в заявлении сине-гранатовых.

Полузащитник получил повреждение в минувшем матче 27-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (3:0). На 28-й минуте футболиста заменил полузащитник Фермин Лопес. Минутой ранее хавбек упал на газон и не смог продолжить встречу.

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11'     2:0 Ольмо – 21'     3:0 Левандовски – 77'    
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