Анчелотти ответил главе Ла Лиги, упрекнувшему «Реал» в поздних заменах

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который ранее ответил на претензию «сливочных» в предоставлении слишком маленького колиства дней отдыха между матчами Примеры, сказав: «Если вы делаете все замены после 85-й минуты, то на что вы жалуетесь?»

«Я должен ответить на это? Знаю о его одержимости «Реалом», но не знал, что он, оказывается, ещё и тренер. Ему нужно больше сосредоточиться на своих делах. Он проявляет неуважение к клубам и тренерам», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, после матча 28-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:1) Анчелотти заявил, что его команда будет бойкотировать игры данного соревнования, если не получит отдых между ними не менее чем в 72 часа.