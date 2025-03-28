Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков рассказал о встрече с губернатором Федорищевым

Защитник и капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков рассказал о прошедшей беседе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Чиновник провёл встречу с руководством, главным тренером и игроками футбольного клуба.

«Губернатор позвал на эту встречу, чтобы выразить тот факт, что он с нами и нас поддерживает. Нам это было приятно слышать. И за это ему хочется сказать спасибо, что он всё‑таки позвал нас на такой разговор. Он был и не самый лёгкий, но всё равно главное, что он был», — сказал Солдатенков в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. Сегодня, 28 марта, в матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене. Начало игры — в 18:30 мск.