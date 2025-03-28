Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил, почему оставил Зиньковского в запасе на матч с «Локо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил отсутствие полузащитника Антона Зиньковского в стартовом составе, а также высказался о составе клуба на матч 22-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 28 марта. Начало игры — в 18:30 мск.

«Антон Зиньковский был под вопросом. Он вышел с травмой в Махачкале, как и Сергеев с Бейлом. Мы не могли потерять ещё и их. Зиньковский не в старте, но он готовится. На первой минуте станет всем ясно, кто будет выше — Бейл или Рассказов. Есть ещё и Дмитриев, но он приехал четыре часа назад в Самару. Поэтому наш выбор такой. У нас было много мероприятий, которые должны встряхнуть команду. Мы и внутри говорили, и с болельщиками встретились. Они в нас верят. Мы постараемся им ответить сегодняшней игрой», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба в телеграм-канале.