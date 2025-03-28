Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил, почему оставил Зиньковского в запасе на матч с «Локо»

Тренер «Крыльев» Осинькин объяснил, почему оставил Зиньковского в запасе на матч с «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил отсутствие полузащитника Антона Зиньковского в стартовом составе, а также высказался о составе клуба на матч 22-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 28 марта. Начало игры — в 18:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Антон Зиньковский был под вопросом. Он вышел с травмой в Махачкале, как и Сергеев с Бейлом. Мы не могли потерять ещё и их. Зиньковский не в старте, но он готовится. На первой минуте станет всем ясно, кто будет выше — Бейл или Рассказов. Есть ещё и Дмитриев, но он приехал четыре часа назад в Самару. Поэтому наш выбор такой. У нас было много мероприятий, которые должны встряхнуть команду. Мы и внутри говорили, и с болельщиками встретились. Они в нас верят. Мы постараемся им ответить сегодняшней игрой», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ
Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android