Анчелотти высказался о расследовании УЕФА в отношении четырёх игроков «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию о начале расследования УЕФА в отношении четырёх футболистов «сливочных» из-за их поведения во время их матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.). УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине с целью изучить поведение Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Даниеля Себальоса и Антонио Рюдигера во время указанной встречи.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'
«Мы доверяем УЕФА. Мы верим, что всё было корректно. Ждём от УЕФА какого-либо ответа, однако уверены, что всё пройдёт хорошо», — приводит слова Анчелотти AS.
Ранее в СМИ появлялась информация, что соответствующую жалобу в УЕФА направил мадридский «Атлетико».
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