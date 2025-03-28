Анчелотти высказался о расследовании УЕФА в отношении четырёх игроков «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию о начале расследования УЕФА в отношении четырёх футболистов «сливочных» из-за их поведения во время их матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.). УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине с целью изучить поведение Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Даниеля Себальоса и Антонио Рюдигера во время указанной встречи.

«Мы доверяем УЕФА. Мы верим, что всё было корректно. Ждём от УЕФА какого-либо ответа, однако уверены, что всё пройдёт хорошо», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее в СМИ появлялась информация, что соответствующую жалобу в УЕФА направил мадридский «Атлетико».