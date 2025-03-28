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«Осасуна» подала жалобу на «Барселону» из-за участия Иньиго Мартинеса в их очном матче

«Осасуна» подала жалобу на «Барселону» из-за участия Иньиго Мартинеса в их очном матче
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«Осасуна» на своём официальном сайте объявила о подаче жалобы в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), поскольку, по её мнению, защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес неправомерно принял участие в очном матче команд в 27-м туре Ла Лиги (3:0).

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11'     2:0 Ольмо – 21'     3:0 Левандовски – 77'    

В заявлении «Осасуна» подчеркнула, что участие Мартинеса в игре нарушило Регламент ФИФА, согласно которому футболист, покинувший сборную по медицинским причинам, не имеет права выступать за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международной паузы. Подчёркивается, что в понедельник, 17 марта, RFEF объявила об исключении Мартинеса из состава «Фурия Роха» по медицинским причинам.

Сборная Испании провела ответный матч 1/4 финала Лиги наций с Нидерландами (3:3, 5:4 пен.) 23 марта. Игра с «Осасуной» состоялась в четверг, 27 марта.

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