«Осасуна» подала жалобу на «Барселону» из-за участия Иньиго Мартинеса в их очном матче

«Осасуна» на своём официальном сайте объявила о подаче жалобы в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), поскольку, по её мнению, защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес неправомерно принял участие в очном матче команд в 27-м туре Ла Лиги (3:0).

В заявлении «Осасуна» подчеркнула, что участие Мартинеса в игре нарушило Регламент ФИФА, согласно которому футболист, покинувший сборную по медицинским причинам, не имеет права выступать за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международной паузы. Подчёркивается, что в понедельник, 17 марта, RFEF объявила об исключении Мартинеса из состава «Фурия Роха» по медицинским причинам.

Сборная Испании провела ответный матч 1/4 финала Лиги наций с Нидерландами (3:3, 5:4 пен.) 23 марта. Игра с «Осасуной» состоялась в четверг, 27 марта.