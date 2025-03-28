Экс-тренер «Ростова» Балахнин: уверен, что после сезона Альба уйдёт к Карпину

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что Джонатан Альба, на текущий момент возглавляющий клуб, будет работать с главным тренером сборной России Валерием Карпиным по окончании сезона.

«Не вижу смысла сейчас менять тренера в «Ростове». Команда играет, все друг друга знают — этот же специалист работал при Карпине. У них идёт привычная работа. «Ростов» физически выглядит хорошо, стараются. Не вижу повода сейчас что-то менять. У команды нет упаднического настроения. Пусть спокойно доиграют сезон, а потом уже принимают решения. Уверен, что Альба уйдёт после сезона к Карпину. Дальше будут работать вместе», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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