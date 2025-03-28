Флик — о календаре: можно заработать много денег, но стоит подумать и о футболистах

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подчеркнул проблему перегруженного календаря матчей после перенесённой игры 27-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (3:0).

«Нужно прислушиваться к игрокам и тренерам. Летом проходит чемпионат мира по футболу, Лига наций… Футболисты едут туда в составе сборных, это очень тяжело. Не думаю, что это оптимальная ситуация. Таково моё скромное мнение.

Можно заработать много денег, но для игроков это не очень хорошо. Нужно думать о них. Болельщики хотят видеть шоу, однако если всё продолжится в том же духе, мы не сможем поддерживать данный уровень.

Это был не самый подходящий день для матча после международного перерыва. Он прошёл несвоевременно. Однако нам удалось добиться трёх очков», — приводит слова Флика Marca.