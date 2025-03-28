Флик — о календаре: можно заработать много денег, но стоит подумать и о футболистах
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подчеркнул проблему перегруженного календаря матчей после перенесённой игры 27-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (3:0).
Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11' 2:0 Ольмо – 21' 3:0 Левандовски – 77'
«Нужно прислушиваться к игрокам и тренерам. Летом проходит чемпионат мира по футболу, Лига наций… Футболисты едут туда в составе сборных, это очень тяжело. Не думаю, что это оптимальная ситуация. Таково моё скромное мнение.
Можно заработать много денег, но для игроков это не очень хорошо. Нужно думать о них. Болельщики хотят видеть шоу, однако если всё продолжится в том же духе, мы не сможем поддерживать данный уровень.
Это был не самый подходящий день для матча после международного перерыва. Он прошёл несвоевременно. Однако нам удалось добиться трёх очков», — приводит слова Флика Marca.
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