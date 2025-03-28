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Тренер «Локомотива» Галактионов: нацеливал команду на то, что «Крылья» — раненый зверь

Тренер «Локомотива» Галактионов: нацеливал команду на то, что «Крылья» — раненый зверь
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 28 марта. Начало игры — в 18:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
4 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'    

«Мы нацеливали команду на то, что соперник — это такой раненый зверь, мониторили ситуацию, знали, что после встречи с болельщиками самарцы будут накачаны и по‑спортивному злыми. Не нужно акцентировать внимание на месте в таблице, предстоит тяжёлая игра. Опять же, качество поля… Пока не видел, но до этого, мягко говоря, было не самое лучшее, поэтому здесь нужно настраиваться на тяжёлую борьбу и тяжёлый матч. Мы, естественно, приехали сюда побеждать и двигаться по турнирной таблице», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый. «Крылья» расположились на 12-й строчке.

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