Капитан «Крыльев Советов» Солдатенков: у нас каждый матч сейчас не на жизнь, а на смерть

Защитник и капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался об оставшихся матчах в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— До конца чемпионата девять туров. Можно ли говорить, что это будут девять финалов, потому что команда слишком близко оказалась к зоне стыковых встреч?

— Наверное, именно про девять финалов говорить нельзя, но нужно настраиваться на каждый последующий матч как на последний, так как чем дальше, тем тяжелее будет. Поэтому нужно очки брать в каждой встрече. И настраиваться только на победу. У нас каждый матч сейчас не на жизнь, а на смерть, неважно с кем. В нашем положении нужно выходить на поле, просто биться с любой командой: «Локомотивом» или «Факелом» — неважно, — сказал Солдатенков в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. Первое место занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый.

Сегодня, 28 марта, в матче внутреннего первенства самарцы сыграют с московским «Локомотивом» на домашней арене. Начало игры — в 18:30 мск.