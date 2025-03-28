Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти поддержал Флика, пожаловавшегося на перегруженный календарь

Анчелотти поддержал Флика, пожаловавшегося на перегруженный календарь
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил согласие с Ханс-Дитером Фликом, возглавляющим «Барселону», который ранее подверг критике календарь футбольных матчей.

«Флик жалуется? Я понимаю его претензии. Ему не хватало футболистов [на встречу с «Осасуной»]. Я согласен с тем, что он сказал, хотя мадридский «Реал» — это не «Барселона», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В частности, после матча 27-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (3:0) немецкий специалист сказал: «Можно заработать много денег, но для игроков это не очень хорошо. Нужно думать о них. Болельщики хотят видеть шоу, однако если всё продолжится в том же духе, мы не сможем поддерживать данный уровень».

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11'     2:0 Ольмо – 21'     3:0 Левандовски – 77'    
Материалы по теме
Флик — о календаре: можно заработать много денег, но стоит подумать и о футболистах

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android