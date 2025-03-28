Анчелотти поддержал Флика, пожаловавшегося на перегруженный календарь
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил согласие с Ханс-Дитером Фликом, возглавляющим «Барселону», который ранее подверг критике календарь футбольных матчей.
«Флик жалуется? Я понимаю его претензии. Ему не хватало футболистов [на встречу с «Осасуной»]. Я согласен с тем, что он сказал, хотя мадридский «Реал» — это не «Барселона», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
В частности, после матча 27-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (3:0) немецкий специалист сказал: «Можно заработать много денег, но для игроков это не очень хорошо. Нужно думать о них. Болельщики хотят видеть шоу, однако если всё продолжится в том же духе, мы не сможем поддерживать данный уровень».
Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11' 2:0 Ольмо – 21' 3:0 Левандовски – 77'
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