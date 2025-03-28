«Крылья Советов» — «Локомотив»: Сергеев удвоил преимущество хозяев на четвёртой минуте

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В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток главного арбитра матча Сергея Иванова прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:0.

Видео доступно в телеграм-канале «Крыльев Советов». Права на него принадлежат Российскому Футбольному Союзу (РФС).

На четвёртой минуте нападающий Иван Сергеев удвоил преимущество «Крыльев Советов».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый. «Крылья» расположились на 12-й строчке.