«Посмотрим, кто прослезится». Шнякин ответил на претензии Артёма Дзюбы

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин ответил нападающему сборной России и «Акрону» Артёму Дзюбе, который ранее подверг его критике и, в частности, сказал: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах».

«С удовольствием, пупсик! Приглашай в эту комнату даже меня одного. Посмотрим, кто прослезится.

Пока лишь вижу, как Артём, виртуозно сочиняющий поводы для обид, уводит глаза, отворачивается и не жмёт руку. Ну, так было перед матчами «Локо». Может, что-то уже изменилось.

Вообще, поражаюсь этой удивительной комбинации внутри одной личности. Быть настолько большим (во всех смыслах) и долговечным спортсменом, классным бомбардиром/ассистентом и в то же время обижаться буквально на всё, что движется. Тренеры, менеджеры, игроки, болельщики, журналисты, эксперты, комментаторы, мячи. Вон, на Бубнова напрыгнул даже. Кстати, хорошо помню момент, когда Дзюба, с которым раньше редко, но тепло общались, заблокировал меня в соцсети одной. Может, просто совпало, но почему-то после этого поста про легитимность онанизма (Шнякин приложил ссылку на соответствующую публикацию. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.