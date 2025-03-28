Президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв: Гильерме увидел Омск и решил завершить карьеру

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв, ныне занимающий пост президента футбольного клуба «Иртыш» из Омска, рассказал о переговорах с экс-голкипером железнодорожников и сборной России Маринато Гильерме.

«Это конкретная история, вы можете у него спросить. Мы закольцовывали её приездом в Омск, чтобы он посмотрел своими глазами на те условия, которые у нас есть. Но он, к сожалению, решил завершить карьеру. Увидел Омск и решил закончить.

Над этим можно смеяться, можно не смеяться, но я рад за него, что он в «Локомотив» вернулся и будет руководителем вратарской программы. Это правильно. Он отдал огромное количество лет клубу, и это настолько правильный шаг и ход со стороны руководства, что должны все болельщики сказать большое спасибо, что Гильерме в «Локомотиве» и будет нести те ценности клуба и цветов подрастающему поколению. Это очень важно в нынешнее время, когда все меняют команды как перчатки», — приводит слова Сычёва «Советский спорт».

3 марта Маринато Гильерме стал координатором по развитию и подготовке вратарей молодёжных команд и академии «Локомотива». Голкипер покинул команду 1 июля 2024 года по истечении трудового контракта.

Напомним, Маринато Гильерме выступал за «Локомотив» с лета 2007 года. Всего на счету натурализованного бразильца 387 матчей за основную команду красно-зелёных во всех турнирах. В составе «Локомотива» Гильерме стал чемпионом России (2017/2018), обладателем Суперкубка России (2020) и четырёхкратным победителем Кубка России (2014/2015, 2016/2017, 2018/2019, 2020/2021).

Летом 2024 года контракт Маринато Гильерме с «Локомотивом» истёк. Сам футболист заявлял о желании продолжить карьеру, но трудоустроиться в другой команде вратарю не удалось.