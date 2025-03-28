Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв: Гильерме увидел Омск и решил завершить карьеру

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв: Гильерме увидел Омск и решил завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв, ныне занимающий пост президента футбольного клуба «Иртыш» из Омска, рассказал о переговорах с экс-голкипером железнодорожников и сборной России Маринато Гильерме.

«Это конкретная история, вы можете у него спросить. Мы закольцовывали её приездом в Омск, чтобы он посмотрел своими глазами на те условия, которые у нас есть. Но он, к сожалению, решил завершить карьеру. Увидел Омск и решил закончить.

Над этим можно смеяться, можно не смеяться, но я рад за него, что он в «Локомотив» вернулся и будет руководителем вратарской программы. Это правильно. Он отдал огромное количество лет клубу, и это настолько правильный шаг и ход со стороны руководства, что должны все болельщики сказать большое спасибо, что Гильерме в «Локомотиве» и будет нести те ценности клуба и цветов подрастающему поколению. Это очень важно в нынешнее время, когда все меняют команды как перчатки», — приводит слова Сычёва «Советский спорт».

3 марта Маринато Гильерме стал координатором по развитию и подготовке вратарей молодёжных команд и академии «Локомотива». Голкипер покинул команду 1 июля 2024 года по истечении трудового контракта.

Напомним, Маринато Гильерме выступал за «Локомотив» с лета 2007 года. Всего на счету натурализованного бразильца 387 матчей за основную команду красно-зелёных во всех турнирах. В составе «Локомотива» Гильерме стал чемпионом России (2017/2018), обладателем Суперкубка России (2020) и четырёхкратным победителем Кубка России (2014/2015, 2016/2017, 2018/2019, 2020/2021).

Летом 2024 года контракт Маринато Гильерме с «Локомотивом» истёк. Сам футболист заявлял о желании продолжить карьеру, но трудоустроиться в другой команде вратарю не удалось.

Материалы по теме
В «Локомотиве» рассказали, почему откладывали приглашение Гильерме на работу
Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android