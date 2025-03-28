В Бразилии решили уволить Доривала Жуниора с поста тренера сборной — UOL

Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла решение уволить Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной команды. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, в CBF окончательно решили расстаться с 62-летним специалистом после разгромного поражения сборной Бразилии в матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Аргентиной (1:4). Однако вопросы к работе Доривала Жуниора возникли ещё во время Кубка Америки, прошедшего минувшим летом.

Подчёркивается, что CBF также не нравится, что главным помощником 62-летнего тренера является его сын Лукас Сильвестр, хотя изначально этот пост занимал экс-защитник Жуан, обладающий опытом работы в бразильской национальной команде.

Доривал Жуниор возглавляет сборную Бразилии с января 2024 года. После 14 туров отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года «пентакампеоны» занимают четвёртое место.