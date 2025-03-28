«Боевой тренер». Полузащитник ЦСКА Глебов высказался о Марко Николиче

Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов высказался о сербском главном тренере армейцев Марко Николиче.

«Марко — очень требовательный, боевой тренер. Он всегда знает, чего он хочет, знает, чего хочет от нас, чего хочет от себя. При любой ситуации он готов взять на себя ответственность, он всегда нас поддерживает. Николич со всеми ведёт беседы, со всеми разговаривает. Если у тебя три матча прошли плохо, он скажет: «В следующей встрече ты сыграешь лучше!» Нет такого, что сыграл плохо и закрываешься. Марко сделает так, что ты ещё больше захочешь играть», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

Кириллу Глебову 19 лет, в системе ЦСКА он находится с 2020 года. За первую команду полузащитник выступает с 2023-го. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2017 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 750 тыс.