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Анчелотти предстанет перед судом по делу о неуплате налогов — Sport.es

Анчелотти предстанет перед судом по делу о неуплате налогов — Sport.es
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в среду, 2 апреля, должен предстать перед судом Мадрида по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, итальянского специалиста обвиняют в неуплате налогов на сумму в € 1 062 079 за 2014 и 2015 годы. Обвинение запрашивает для Анчелотти срок в четыре года и девять месяцев.

Подчёркивается, что ранее тренер «Королевского клуба» признал, что не уплатил должным образом налоги за 2014 год, отметив, что его помощники плохо проконсультировали по данному вопросу. При этом Анчелотти отрицал обвинения, предъявленные за 2015 год. Итальянский специалист отметил, что в 2015 году он прекратил тренировать «Реал» и не находился на территории Испании достаточно долго, чтобы соответствовать критериям Налогового управления.

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