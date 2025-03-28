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«Крылья Советов» со счётом 4:0 громят «Локомотив» после первого тайма

«Крылья Советов» со счётом 4:0 громят «Локомотив» после первого тайма
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Самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0 громят московский «Локомотив» после первого тайма матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, проходящего в эти минуты. На момент написания новости идёт перерыв.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
4 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'    

На второй минуте встречи защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз открыл счёт в игре. На четвёртой минуте нападающий Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев. На 32-й минуте Иван Олейников отправил третий мяч в ворота железнодорожников. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сделал счёт 4:0.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый. «Крылья» расположились на 12-й строчке.

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