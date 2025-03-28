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«Крылья Советов» со счётом 4:0 громят «Локомотив» после первого тайма

Самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0 громят московский «Локомотив» после первого тайма матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, проходящего в эти минуты. На момент написания новости идёт перерыв.

На второй минуте встречи защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз открыл счёт в игре. На четвёртой минуте нападающий Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев. На 32-й минуте Иван Олейников отправил третий мяч в ворота железнодорожников. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сделал счёт 4:0.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый. «Крылья» расположились на 12-й строчке.