«Хочется стереть из памяти». «Локомотив» — о первом тайме матча с «Крыльями Советов»
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Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на разгромное поражение железнодорожников после первого тайма матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» со счётом 0:4.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
«Тайм, который хочется стереть из памяти. Перерыв», — написано в телеграм-канале московского клуба.
На второй минуте встречи защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз открыл счёт в игре. На четвёртой минуте нападающий Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев. На 32-й минуте Иван Олейников отправил третий мяч в ворота железнодорожников. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сделал счёт 4:0.
Матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)».
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