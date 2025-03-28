«Хочется стереть из памяти». «Локомотив» — о первом тайме матча с «Крыльями Советов»

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на разгромное поражение железнодорожников после первого тайма матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» со счётом 0:4.

«Тайм, который хочется стереть из памяти. Перерыв», — написано в телеграм-канале московского клуба.

На второй минуте встречи защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз открыл счёт в игре. На четвёртой минуте нападающий Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев. На 32-й минуте Иван Олейников отправил третий мяч в ворота железнодорожников. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сделал счёт 4:0.

Матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)».

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