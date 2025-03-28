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В «Ахмате» ответили, сыграет ли Зорин в матче со «Спартаком» после возвращения из Колумбии

В «Ахмате» ответили, сыграет ли Зорин в матче со «Спартаком» после возвращения из Колумбии
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос об участии полузащитника клуба Даниила Зорина во встрече 22-го тура РПЛ со «Спартаком» после возвращения из Колумбии, где он играл в составе молодёжной сборной России. Матч состоится в воскресенье, 30 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Зорин добрался до расположения клуба. Я не доктор, мне сложно сказать, в каком он состоянии. Ещё не виделся с ним.

— Увидим его в матче со «Спартаком»?
— Посмотрим по состоянию, тренер решит, — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что несколько футболистов молодёжной сборной России долго не могли покинуть Колумбию. Сначала самолёт сломался, а затем некоторые игроки не попали на рейс из-за овербукинга.

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