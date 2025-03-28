В «Ахмате» ответили, сыграет ли Зорин в матче со «Спартаком» после возвращения из Колумбии

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос об участии полузащитника клуба Даниила Зорина во встрече 22-го тура РПЛ со «Спартаком» после возвращения из Колумбии, где он играл в составе молодёжной сборной России. Матч состоится в воскресенье, 30 марта.

— Зорин добрался до расположения клуба. Я не доктор, мне сложно сказать, в каком он состоянии. Ещё не виделся с ним.

— Увидим его в матче со «Спартаком»?

— Посмотрим по состоянию, тренер решит, — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что несколько футболистов молодёжной сборной России долго не могли покинуть Колумбию. Сначала самолёт сломался, а затем некоторые игроки не попали на рейс из-за овербукинга.