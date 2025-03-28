«Локомотив» впервые с 2015 года пропустил три гола на стартовом отрезке матча РПЛ

«Локомотив» во второй раз в истории чемпионатов России с крупным счётом проиграл стартовый отрезок в 32 минуты. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Железнодорожники пропустили три гола к 32-й минуте матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». При этом первый тайм московская команда завершила со счётом 0:4.

Согласно данным источника, последний раз подобное случалось 1 ноября 2015 года, когда «Локомотив» уступал со счётом 0:4 к 27-й минуте встречи 14-го тура РПЛ с «Кубанью». В итоге железнодорожники потерпели поражение со счётом 2:6.

После 21-го тура чемпионата России «Локомотив» набрал 40 очков и занимает четвёртое место. «Крылья Советов» заработали 19 очков и располагаются на 12-й строчке.

«Золотая» эра «Локомотива»: