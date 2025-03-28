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«Крылья Советов» — «Локомотив»: Иван Сергеев оформил дубль на 49-й минуте

«Крылья Советов» — «Локомотив»: Иван Сергеев оформил дубль на 49-й минуте
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В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Иванова прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 5:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

Видео доступно в телеграм-канале «Крыльев Советов». Права на него принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).

На 49-й минуте форвард «Крыльев Советов» оформил дубль.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый. «Крылья» расположились на 12-й строчке.

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