«Крылья Советов» — «Локомотив»: Иван Сергеев оформил дубль на 49-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Иванова прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 5:0.
Видео доступно в телеграм-канале «Крыльев Советов». Права на него принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).
На 49-й минуте форвард «Крыльев Советов» оформил дубль.
После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвёртый. «Крылья» расположились на 12-й строчке.
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