Мареска отменил выходной после разгрома основы «Челси» командой U21 c игроками U16

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска отменил запланированный выходной игрокам основного состава после того, как они проиграли товарищескую встречу команде «синих» U21, в которой также присутствовали футболисты из коллектива U16. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, продолжительность матча была менее 90 минут. В нём, вероятно, приняли участие все игроки основного состава «Челси», не вызванные в свои сборные во время международной паузы.

«Челси» после 29 встреч в чемпионате Англии набрал 49 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от идущего третьего «Ноттингема» на пять очков.