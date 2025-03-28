«Локомотив» впервые проиграл первый тайм матча чемпионата России со счётом 0:4

Московский «Локомотив» впервые в чемпионатах России проиграл первый тайм со счётом 0:4. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Это произошло в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

На второй минуте встречи защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз открыл счёт в игре. На четвёртой минуте нападающий Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев. На 32-й минуте Иван Олейников отправил третий мяч в ворота железнодорожников. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сделал счёт 4:0.

После 21-го тура чемпионата России «Локомотив» набрал 40 очков и занимает четвёртое место. «Крылья Советов» заработали 19 очков и располагаются на 12-й строчке.

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