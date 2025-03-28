Разживин: главная надежда «Сент-Этьена» с «ПСЖ» — Давиташвили, он заслужил повышение

Комментатор Okko Павел Разживин поделился прогнозом на матч 27-го тура чемпионата Франции между «Сен-Этьеном» и «ПСЖ».

«ПСЖ» сейчас уверенно движется в Лиге 1, и вопросов о чемпионстве уже не остаётся. Единственная интрига — когда именно парижане оформят титул досрочно. Однако у команды есть мотивация сделать это как можно скорее, ведь впереди полуфинальный матч Кубка Франции с «Дюнкерком». А уже на следующей неделе, в начале апреля, стартует двухматчевое противостояние в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Так что есть задачи и более приоритетные, как ни крути. В чемпионате же всё практически решено: «Монако», «Ницца» и «Марсель», хоть и пытаются преследовать парижан, находятся слишком далеко.

«Сент-Этьен» же имеет серьёзную мотивацию. Команде Эйрика Хорнеланна необходимо во что бы то ни стало набирать очки, поскольку она находится в тройке худших клубов сезона и ей срочно нужно выбираться из этой зоны. Возможно, турнирное положение «Сент-Этьена» могло бы выглядеть иначе, если бы не события в предыдущем туре: команда играла на выезде против «Монпелье», вела 2:0, но матч был прерван, так как болельщики хозяев подожгли собственный стадион. В результате судьба этих трёх очков пока остаётся неясной. Однако в клубе наверняка рассчитывают, что в конечном итоге они им достанутся — либо матч будет доигран, либо «Монпелье» получит техническое поражение. Эти три очка позволили бы «Сент-Этьену» догнать «Реймс» в турнирной таблице, но пока у команды 20 очков, и ей необходимо сосредоточиться на игре с «ПСЖ».

К тому же «Сент-Этьен» традиционно набирает очки именно на своем поле — стадионе имени Жоффруа Гишара. Посмотрим, удастся ли взять реванш за поражение в первом круге. Тогда это был всего лишь второй матч Хорнеланна в качестве главного тренера «Сент-Этьена», и его команда уступила на «Парк де Пренс» со счётом 1:2. Достойный результат.

Скорее всего, хозяева попробуют навязать борьбу за счёт мощного, агрессивного старта — это отличительная черта команды при норвежском специалисте. Однако такой интенсивности обычно хватает лишь на 15 минут. Вопросы к физической подготовке игроков «Сент-Этьена» возникают не впервые: команда нередко проседает к 60-й минуте и не выдерживает высокий темп весь матч. С «ПСЖ» таких проблем нет.

Главные кадровые потери парижан перед этой встречей — отсутствие Ашрафа Хакими, которому предоставили отдых, и Ли Кан Ина, получившего повреждение в расположении сборной Южной Кореи. Тем не менее мы должны увидеть на поле Усмана Дембеле, Брэдли Баркола, Витинью и Хвичу Кварацхелию.

А в составе «Сент-Этьена» главная надежда — Зурико Давиташвили. На нём держатся весь креатив и созидание в атаке. Это лучший игрок команды в сезоне, который, по моему мнению, уже точно заслужил право на повышение. Независимо от того, как завершится сезон, Давиташвили наверняка отправится в новый клуб.

Что касается исхода матча, «ПСЖ» должен без особых проблем взять три очка. Единственная интрига — какой состав выберет Луис Энрике. Но даже в экспериментальном варианте парижане, скорее всего, справятся с задачей», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».