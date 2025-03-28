«Крылья Советов» со счётом 5:1 разгромили «Локомотив» в матче 22-го тура РПЛ

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Иванова прозвучал в 18:30 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 5:1.

На второй минуте встречи защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз открыл счёт в игре. На четвёртой минуте нападающий Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев. На 32-й минуте Иван Олейников отправил третий мяч в ворота железнодорожников. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сделал счёт 4:0. На 49-й минуте Сергеев оформил дубль. На 62-й минуте защитник Бейл отправил мяч в собственные ворота.

После этой победы в активе «Крыльев Советов» стало 22 очка. Подопечные Игоря Осинькина поднялись на 10-е место в таблице чемпионата. «Локомотив» с 40 очками идёт на четвёртой строчке.