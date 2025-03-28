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Крылья Советов — Локомотив 5:1, результат матча 22-го тура РПЛ 28 марта

«Крылья Советов» со счётом 5:1 разгромили «Локомотив» в матче 22-го тура РПЛ
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Иванова прозвучал в 18:30 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

На второй минуте встречи защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз открыл счёт в игре. На четвёртой минуте нападающий Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев. На 32-й минуте Иван Олейников отправил третий мяч в ворота железнодорожников. На 41-й минуте защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сделал счёт 4:0. На 49-й минуте Сергеев оформил дубль. На 62-й минуте защитник Бейл отправил мяч в собственные ворота.

После этой победы в активе «Крыльев Советов» стало 22 очка. Подопечные Игоря Осинькина поднялись на 10-е место в таблице чемпионата. «Локомотив» с 40 очками идёт на четвёртой строчке.

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