Кирьяков: всё шло к ведению публичного рейтинга — цена ошибки судьи достаточно высока

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о судейском рейтинге, который будет публиковаться два раза за сезон. Ранее президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что рейтинг российских судей станет публичным с сезона-2025/2026.

«Всё к этому шло, исходя из ошибок судей и реакции клубов. Понятно, что цена ошибок достаточно высока — теряются очки. Кто-то борется за выживание, а из-за ошибок недобирает очки. Чтобы исключить разные мысли, что судьи нечистоплотные, решили ввести публичный рейтинг. Может, это повлияет на работу судьей», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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