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Кирьяков: подогрев вокруг «Зенита» сказывается на игре — у «Краснодара» лучше ситуация

Кирьяков: подогрев вокруг «Зенита» сказывается на игре — у «Краснодара» лучше ситуация
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Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мыслями о борьбе «Краснодара» и «Зенита» за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«У «Краснодара» приятный календарь во второй части сезона. Это определённое преимущество, но вопрос, как они воспользуются им. Впереди матч с «Факелом». Это один из аутсайдеров, все ждут три очка от «быков». Будет интересно, но всё зависит от «Краснодара». Если не в этом году, то когда становиться чемпионами? Сейчас всё подогревается вокруг «Зенита», что негативно сказывается на их игре — они под давлением. «Краснодар» в этом плане в ситуации получше», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка).

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