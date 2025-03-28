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Фальк: «Бавария» не продлит контракт с Мюллером, игрок — в системе клуба с 2000 года

Фальк: «Бавария» не продлит контракт с Мюллером, игрок — в системе клуба с 2000 года
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После двух раундов переговоров в мюнхенской «Баварии» приняли решение не продлевать трудовое соглашение с 35-летним полузащитником Томасом Мюллером, которое заканчивается 30 июня 2025 года. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

Немецкий футболист находится в системе «Баварии» с 2000 года. В составе взрослой команды мюнхенского клуба Мюллер принял участие в 741 матче во всех турнирах, в которых отметился 247 голами и 273 результативными передачами. 35-летний полузащитник является рекордсменом «Баварии» по количеству проведённых встреч за клуб. По этому показателю в минувшем сентябре он опередил Зеппа Майера (709).

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