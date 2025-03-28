Кирьяков: по составу «Крылья» — лучшая команда из тех, кто борется за выживание
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Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ, в котором самарские «Крылья Советов» разгромили «Локомотив» со счётом 5:1.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
«Интересный и неожиданный для всех результат! «Крылья» в опасной для себя ситуации, но этой победой отодвинут от себя напряжение. Это определённый подарок для болельщиков. «Крылья» обладают потенциалом, по составу это лучшая команда из тех, кто борется за выживание. Победа над «Локомотивом» должна придать им уверенности. Ещё пару побед — и смогут спокойно доигрывать чемпионат», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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