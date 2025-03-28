Гвардиола — о Хусанове: его страсть к игре чувствуется во многих действиях

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в команде очень довольны тем, как проявляет себя узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов.

«Мы не ожидали, что он сыграет так много матчей, но ситуация, сложившаяся у нас с позицией защитника в течение всего сезона, вынудила его провести много игр. Хусанов обладает особыми качествами, это точно.

Он действительно особенный, такой быстрый и излучающий страсть. Иногда я вижу его лицо, а также язык тела, которые не показывают ничего, кроме страсти. Она чувствуется во многих, многих его действиях. Мы пришли в восторг за короткое время, ведь не было подготовки и многих других вещей. Он нам очень помог!» — сказал Гвардиола на пресс-конференции.