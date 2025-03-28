Григорян: Семак — это Иисус Христос российского футбола

Российский тренер Александр Григорян высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке, а также упомянул их возможный конфликт с нападающим сине-бело-голубых Максимом Глушенковым.

«Я неоднократно говорил, Семак — это Иисус Христос российского футбола. У полностью отсутствует чувство важности, которое присутствует у всех тренеров и футболистов. И он, как Иисус Христос, простил и понёс наказание за Глушенкова. Для него не проблема с этой темы съехать так», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Сейчас специалисту 48 лет. Под его руководством команда шесть раз подряд становилась чемпионом России, четырежды побеждала в Суперкубке страны и один раз выиграла Кубок России. Семак в пятый раз стал лучшим тренером по версии РФС. Он занимает второе место по числу побед в чемпионатах России в качестве тренера, уступая по этому показателю лишь бывшему тренеру «Спартака» Олегу Романцеву.

«Зенит» (43) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Краснодара» (46) на три очка.