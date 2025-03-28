Колыванов: «Локомотив» вышел с «Крыльями» вальяжно, в его игре не было страсти
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Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался о прошедшей встрече 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом». Самарцы одержали победу со счётом 5:1.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
«Локомотив» где-то недооценил соперника. Команда в матче с «Динамо» выходила совершенно с другим настроем. А с «Крыльями» команда вышла вальяжно, в её игре не было страсти. Самарцы полностью переиграли в первом тайме, у «Локомотива» ничего не получалось. Скорее всего, быстрые голы обескуражили. Надо похвалить «Крылья»! После тяжёлой ситуации вышли с рвением и желанием. «Локомотив» чувствовал себя не в своей тарелке», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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