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Колыванов: «Локомотив» вышел с «Крыльями» вальяжно, в его игре не было страсти

Колыванов: «Локомотив» вышел с «Крыльями» вальяжно, в его игре не было страсти
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Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался о прошедшей встрече 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом». Самарцы одержали победу со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Локомотив» где-то недооценил соперника. Команда в матче с «Динамо» выходила совершенно с другим настроем. А с «Крыльями» команда вышла вальяжно, в её игре не было страсти. Самарцы полностью переиграли в первом тайме, у «Локомотива» ничего не получалось. Скорее всего, быстрые голы обескуражили. Надо похвалить «Крылья»! После тяжёлой ситуации вышли с рвением и желанием. «Локомотив» чувствовал себя не в своей тарелке», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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