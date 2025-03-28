Колыванов: «Локомотив» вышел с «Крыльями» вальяжно, в его игре не было страсти

Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался о прошедшей встрече 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом». Самарцы одержали победу со счётом 5:1.

«Локомотив» где-то недооценил соперника. Команда в матче с «Динамо» выходила совершенно с другим настроем. А с «Крыльями» команда вышла вальяжно, в её игре не было страсти. Самарцы полностью переиграли в первом тайме, у «Локомотива» ничего не получалось. Скорее всего, быстрые голы обескуражили. Надо похвалить «Крылья»! После тяжёлой ситуации вышли с рвением и желанием. «Локомотив» чувствовал себя не в своей тарелке», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.