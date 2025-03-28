«Крылья Советов» выложили речь вице-губернатора Самарской области после разгрома «Локо»

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев посетил раздевалку «Крыльев Советов» после разгромной победы команды над «Локомотивом» (5:1) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Голос сорвал от тех эмоций, которые вы дали сегодня нашему городу. Я желаю вам, мужики, только вперед! Только побед! Вот эта злость, которую вы показали сегодня!…Я уверен, что вы можете еще больше», — сказал Яковлев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Голами в составе «Крыльев Советов» отметились Доминик Ороз, Иван Сергеев, оформивший дубль, Иван Олейников и Гленн Бейл. Самарская команда набрала 22 очка и поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице.