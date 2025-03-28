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«Крылья Советов» выложили речь вице-губернатора Самарской области после разгрома «Локо»

«Крылья Советов» выложили речь вице-губернатора Самарской области после разгрома «Локо»
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Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев посетил раздевалку «Крыльев Советов» после разгромной победы команды над «Локомотивом» (5:1) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Голос сорвал от тех эмоций, которые вы дали сегодня нашему городу. Я желаю вам, мужики, только вперед! Только побед! Вот эта злость, которую вы показали сегодня!…Я уверен, что вы можете еще больше», — сказал Яковлев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Голами в составе «Крыльев Советов» отметились Доминик Ороз, Иван Сергеев, оформивший дубль, Иван Олейников и Гленн Бейл. Самарская команда набрала 22 очка и поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице.

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