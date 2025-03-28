«Крылья Советов» выложили речь вице-губернатора Самарской области после разгрома «Локо»
Поделиться
Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев посетил раздевалку «Крыльев Советов» после разгромной победы команды над «Локомотивом» (5:1) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
«Голос сорвал от тех эмоций, которые вы дали сегодня нашему городу. Я желаю вам, мужики, только вперед! Только побед! Вот эта злость, которую вы показали сегодня!…Я уверен, что вы можете еще больше», — сказал Яковлев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Крыльев Советов».
Голами в составе «Крыльев Советов» отметились Доминик Ороз, Иван Сергеев, оформивший дубль, Иван Олейников и Гленн Бейл. Самарская команда набрала 22 очка и поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 марта 2025
-
21:02
-
21:01
-
20:52
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:35
-
20:30
-
20:24
-
20:23
-
20:15
-
20:09
-
20:00
-
19:53
-
19:53
-
19:46
-
19:40
-
19:38
-
19:35
-
19:35
-
19:24
-
19:20
-
19:18
-
19:12
-
19:03
-
19:02
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:24
-
18:23
-
18:19