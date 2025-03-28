«Это только первый шаг». Игрок «Крыльев» Иван Сергеев — о разгроме «Локомотива»
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал разгромную победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:1). Отметим, что Сергеев оформил дубль.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
«Это только первый шаг. В оставшихся матчах надо играть так же, с полной самоотдачей. Мы сами себя загнали туда, откуда надо выбираться. Сегодня показали свой максимум, все довольны. Но надо забывать эту встречу и идти дальше», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».
После этой победы в активе «Крыльев Советов» стало 22 очка. Подопечные Игоря Осинькина поднялись на 10-е место в таблице чемпионата. «Локомотив» с 40 очками идёт на четвёртой строчке.
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