«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» в РПЛ впервые с 2011 года
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«Крылья Советов» разгромили «Локомотив» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, одержав над москвичами первую победу в чемпионатах России с апреля 2011 года.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
Та встреча закончилась победой самарской команды со счётом 1:0. В сентябре 2017 года «Крылья» также обыграли «Локомотив» (3:2), но в Кубке России. Между апрельским матчем 2011 года и игрой 28 марта 2025 года прошло 20 встреч, самарцы проиграли ровно половину из них.
Следующий матч в РПЛ «Крылья Советов» проведут 5 апреля, когда в домашней игре встретятся с казанским «Рубином». «Локомотив» дома в этот же день сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
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