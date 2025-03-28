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«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» в РПЛ впервые с 2011 года

«Крылья Советов» обыграли «Локомотив» в РПЛ впервые с 2011 года
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«Крылья Советов» разгромили «Локомотив» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, одержав над москвичами первую победу в чемпионатах России с апреля 2011 года.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

Та встреча закончилась победой самарской команды со счётом 1:0. В сентябре 2017 года «Крылья» также обыграли «Локомотив» (3:2), но в Кубке России. Между апрельским матчем 2011 года и игрой 28 марта 2025 года прошло 20 встреч, самарцы проиграли ровно половину из них.

Следующий матч в РПЛ «Крылья Советов» проведут 5 апреля, когда в домашней игре встретятся с казанским «Рубином». «Локомотив» дома в этот же день сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

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