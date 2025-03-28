Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Локо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», в котором самарская команда победила со счётом 5:1.

«Концентрация с первых секунд, как мы вошли в матч, чувствовалась. Есть удовлетворение, что с хорошей командой взяли три очка. Они очень важные и нужные. Понимаю, что сильно повлияло на характер встречи то, как нам удалось забить. Игра пошла по нашему сценарию. Хотя мы много позволяли сопернику проходить через центр, но потом мы исправились. В целом хорошая игра и важная победа», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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