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Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Локо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал победу в матче с «Локо»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», в котором самарская команда победила со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Концентрация с первых секунд, как мы вошли в матч, чувствовалась. Есть удовлетворение, что с хорошей командой взяли три очка. Они очень важные и нужные. Понимаю, что сильно повлияло на характер встречи то, как нам удалось забить. Игра пошла по нашему сценарию. Хотя мы много позволяли сопернику проходить через центр, но потом мы исправились. В целом хорошая игра и важная победа», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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