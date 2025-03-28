«Глупо радоваться, когда «Крылья» в такой ситуации». Роман Ежов — после разгрома «Локо»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал разгромную победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (5:1).

«Глупо радоваться, когда мы в такой ситуации. Думаю, это только первый шаг на нашем пути. Просто одна победа, три очка. Впереди много игр, где также надо побеждать. Сегодня был день, когда всё залетало.

Сегодня у всех горели глаза, просто мы не могли себе позволить провести такой же матч, как с махачкалинским «Динамо», — приводит слова Ежова «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Крыльев Советов» стало 22 очка. Подопечные Игоря Осинькина поднялись на 10-е место в таблице чемпионата. «Локомотив» с 40 очками идёт на четвёртой строчке.