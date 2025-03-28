Осинькин: вы не знаете, сколько мы потрепали друг другу нервов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о провальной игре своей команды с махачкалинским «Динамо» (0:4) после разгромной победы во встрече 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», в которой самарцы победили со счётом 5:1.

«Мы не хотели оправдываться после матча с Махачкалой. Но точно повлияло на игру там то, что у нас отсутствовали три игрока. Рассказов ещё получил травму. Честно, это и наша вина — мы поставили его на поле с травмами. Зиньковский еле-еле тренировался, вчера только вернулся.

До сих пор матч в Махачкале сидит занозой. Не знаю, как эти встречи для себя разобрать внутри. Немного пооправдывался. Но все, кто выходит на поле, должны играть. Сегодня же всё сложилось удачно. Набрали ход, эмоциональный заряд! Вы же не знаете, сколько мы внутри потрепали друг другу нервов. Всего было много, но это не может быть постоянно», — передает слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.