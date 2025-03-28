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Анчелотти высказался об обвинении в неуплате налогов, за которое ему может грозить тюрьма

Анчелотти высказался об обвинении в неуплате налогов, за которое ему может грозить тюрьма
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию, что на следующей неделе ему предстоит предстать перед судом по делу об уклонении в уплате налогов.

«Я должен пойти [в суд] и дать показания. Это мне и предстоит сделать в среду. Но это не тема для обсуждения. На следующей неделе будет рассмотрена апелляция прокуратуры. Я выиграл первое судебное разбирательство. Полностью доверяю закону и справедливости. Не волнуюсь, но меня раздражает, когда говорят, что я смошенничал», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее в СМИ появилась информация, что итальянского специалиста обвиняют в неуплате налогов на сумму в € 1 062 079 за 2014 и 2015 годы. Обвинение запрашивает для Анчелотти срок в четыре года и девять месяцев.

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