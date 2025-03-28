Галактионов ответил на вопрос, повлияла ли пауза на сборные на игру «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, повлияла ли мартовская пауза на матчи сборных на игру его команды во встрече 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
«Если результат отсутствует, видимо, для нас проблема – начинать чемпионат после паузы. Какой-то одной явной причины нет. Некоторые футболисты приехали за два дня или день до матча. Тут нечего комментировать — результат понятен. Надо отдать должное сопернику. Мы столкнулись уже в матче со «Спартаком», когда было 0:3, а с «Крыльями» вторая минута – и счёт 0:2. Это сильно бьёт по голове, возвращаться в игру тяжело», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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