Галактионов ответил на вопрос, повлияла ли пауза на сборные на игру «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, повлияла ли мартовская пауза на матчи сборных на игру его команды во встрече 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5).

«Если результат отсутствует, видимо, для нас проблема – начинать чемпионат после паузы. Какой-то одной явной причины нет. Некоторые футболисты приехали за два дня или день до матча. Тут нечего комментировать — результат понятен. Надо отдать должное сопернику. Мы столкнулись уже в матче со «Спартаком», когда было 0:3, а с «Крыльями» вторая минута – и счёт 0:2. Это сильно бьёт по голове, возвращаться в игру тяжело», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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