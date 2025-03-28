Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов ответил на вопрос, повлияла ли пауза на сборные на игру «Локомотива»

Галактионов ответил на вопрос, повлияла ли пауза на сборные на игру «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, повлияла ли мартовская пауза на матчи сборных на игру его команды во встрече 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Если результат отсутствует, видимо, для нас проблема – начинать чемпионат после паузы. Какой-то одной явной причины нет. Некоторые футболисты приехали за два дня или день до матча. Тут нечего комментировать — результат понятен. Надо отдать должное сопернику. Мы столкнулись уже в матче со «Спартаком», когда было 0:3, а с «Крыльями» вторая минута – и счёт 0:2. Это сильно бьёт по голове, возвращаться в игру тяжело», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Эксклюзив
Генеральный директор «Крыльев» прокомментировал разгромную победу в матче с «Локомотивом»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android