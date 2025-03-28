Генеральный директор «Крыльев» прокомментировал разгромную победу в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян поделился мнением о разгромной победе самарского клуба в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». В этой встрече подопечные Игоря Осинькина выиграли со счётом 5:1.

«Мы довольны результатом и переживаем невероятные эмоции внутри коллектива. При этом все мысли — о следующей встрече, сегодняшняя победа была первым шагом к цели. Уже завтра начинаем подготовку к матчу с «Рубином». Спасибо всем тем болельщикам, кто сегодня пришел на стадион, кто продолжает поддерживать «Крылья» в горе и в радости», — сказал Тер-Абрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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