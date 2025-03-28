Генеральный директор «Крыльев» прокомментировал разгромную победу в матче с «Локомотивом»
Поделиться
Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян поделился мнением о разгромной победе самарского клуба в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». В этой встрече подопечные Игоря Осинькина выиграли со счётом 5:1.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
«Мы довольны результатом и переживаем невероятные эмоции внутри коллектива. При этом все мысли — о следующей встрече, сегодняшняя победа была первым шагом к цели. Уже завтра начинаем подготовку к матчу с «Рубином». Спасибо всем тем болельщикам, кто сегодня пришел на стадион, кто продолжает поддерживать «Крылья» в горе и в радости», — сказал Тер-Абрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 28 марта 2025
-
22:30
-
22:29
-
22:13
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:37
-
21:31
-
21:30
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
21:02
-
21:01
-
20:52
-
20:50
-
20:50
-
20:40
-
20:35
-
20:30
-
20:24
-
20:23
-
20:15
-
20:09
-
20:00
-
19:53
-
19:53
-
19:46