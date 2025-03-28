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«Локомотив» обратился к болельщикам после разгромного поражения 1:5 от «Крыльев Советов»

«Локомотив» обратился к болельщикам после разгромного поражения 1:5 от «Крыльев Советов»
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Пресс-служба московского «Локомотива» в своём телеграм-канале опубликовала сообщение болельщикам после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:5).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Трудно подобрать слова после такой игры. Это был совсем не наш матч. Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, особенно тем, кто приехал в Самару, чтобы поддержать нас. Вы не заслужили такого результата. Спасибо, что остаётесь вместе с командой даже в самые тяжёлые моменты», — сказано в заявлении.

Следующую встречу московская команда проведёт дома, 5 апреля. Соперником команды Михаила Галактионова станет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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