«Локомотив» обратился к болельщикам после разгромного поражения 1:5 от «Крыльев Советов»

Пресс-служба московского «Локомотива» в своём телеграм-канале опубликовала сообщение болельщикам после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:5).

«Трудно подобрать слова после такой игры. Это был совсем не наш матч. Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, особенно тем, кто приехал в Самару, чтобы поддержать нас. Вы не заслужили такого результата. Спасибо, что остаётесь вместе с командой даже в самые тяжёлые моменты», — сказано в заявлении.

Следующую встречу московская команда проведёт дома, 5 апреля. Соперником команды Михаила Галактионова станет «Зенит» из Санкт-Петербурга.