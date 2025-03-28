Солдатенков — о рекорде Дзюбы: подкалывали его, но на поле старались играть на Артёма

Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков поделился эмоциями от прошедшего мартовского сбора национальной команды, а также высказался о рекорде 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы по голам за сборную.

— Какие эмоции остались после выступления за национальную команду?

— Положительные эмоции, всегда приятно ездить в сборную. Приятно, когда вызывают.

— Как в команде обсуждался рекорд Дзюбы? Шутили, подкалывали или пытались помочь?

— И шутили, и подкалывали. Одновременно, когда на поле вышли, ребята старались играть на Артёма, чтобы он побил рекорд.

— Насколько лично для вас важно получать вызов в сборную, пусть даже не на официальную встречу?

— Я думаю, для каждого футболиста это важно. Всё‑таки это говорит о том, что ты заслуживаешь своей работой вызова в сборную. Если ты хорошо работаешь, то тренеры это видят и тоже вызывают тебя в национальную команду. Это приятно очень, — сказал Солдатенков в эфире «Матч ТВ».

В мартовских товарищеских матчах российская сборная встретилась с командами Гренады и Замбии, одержав две разгромные победы с одинаковым счётом 5:0. 36-летний Артём Дзюба участвовал только в одной из встреч, выйдя на поле с капитанской повязкой в игре с Гренадой. Он забил гол, который стал 31-м в его карьере за национальную команду, установив новый рекорд.