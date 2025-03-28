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Наумов: к «Локомотиву» должны появиться вопросы — команда не готова к рестарту сезона

Наумов: к «Локомотиву» должны появиться вопросы — команда не готова к рестарту сезона
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о разгромном поражении железнодорожников в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Мне непонятно, что это было. Вышла одна команда, которая хотела доказать областному начальству, своим болельщикам, что не просто так едят хлеб. Они рвали, выигрывали каждый эпизод. А против них вышла сытая команда, которой ничего не надо в этой жизни. «Локомотив» не хотел бороться, бегать, отбирать. Отсюда и такой результат.

Штабу Галактионова надо подумать, как готовить команду к сезону. Так нельзя! С «Динамо» повезло, что они не забили свои голы. «Локомотив» совершенно не готов к рестарту. К команде должны уже появиться вопросы. Да, нет нападающего, но состав то тот же, стабильный. Ощущение, что футболисты потеряли связи между друг другом. Плюс нет мотивации, огня в глазах. Сёмина на них не хватает!» — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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