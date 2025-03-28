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Федорищев отреагировал на победу «Крыльев», поздравив «Локомотив» с Днём машиниста

Федорищев отреагировал на победу «Крыльев», поздравив «Локомотив» с Днём машиниста
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на разгромную победу «Крыльев Советов» над «Локомотивом» (5:1) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«5:1! «Крылья». Как и обещали на нашей недавней встрече, показали характер и волю к победе. Спасибо игрокам, тренерскому штабу и болельщикам!

P.S. Самара – гостеприимная. С Днём машиниста, «Локомотив»!» — написал Федорищев в своём телеграм-канале.

День машиниста в 2025 году отмечается 28 марта.

После 22 встреч чемпионата России «Крылья Советов» набрали 22 очка и занимают 10-е место. Железнодорожники заработали 40 очков и располагаются на четвёртой строчке.

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