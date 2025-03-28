Комментатор Александр Шмурнов* отреагировал на включение в реестр иноагентов

Российский комментатор Александр Шмурнов *, который сегодня, 28 марта, был внесён Минюстом в перечень иноагентов, прокомментировал решение.

«Ну что ж… Видимо, есть за что», — написал Шмурнов в соцсетях.

Шмурнов наиболее известен в качестве комментатора на «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ». Помимо комментаторской деятельности, Александр работал автором еженедельника «Футбол», обозревателем «Газеты» и главным редактором «Чемпионата».

В 2022 году он покинул Россию и с тех пор проживает за границей. Шмурнов был внесён в реестр иноагентов в том числе за «Выступление против специальной военной операции на Украине».