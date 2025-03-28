Кунде: будь ты игроком «Барселоны» или «Реала», нынешний календарь — это неуважение

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде подверг критике организации, отвечающие за составление календаря после перенесённого матча 27-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (3:0).

«Я расстроен из-за даты [проведения игры], это ненормально. Мы много раз говорили о календаре и что матчей слишком много. Знаю, что есть люди, не понимающие этого. Мне повезло жить подобной страстью [футболом], но это неуважение не только к клубу.

Я также говорю и об «Осасуне», игроки которой выступали за сборную, например, Будимир, против которого я играл и который не успел отдохнуть. Неважно, о каком клубе [идёт речь]: «Осасуна», «Барселона», мадридский «Реал», это неуважение к футболистам. Мы не машины, чтобы показывать хорошую игру, нам нужен отдых. Все организации, а не только Ла Лига, должны это понимать», — сказал Кунде после игры.